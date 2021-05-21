Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о законодательных мерах, направленных на улучшение экологической обстановки в России.

В беседе с «Парламентской газетой» она заявила, что экологическое право в России во многом уже сформировано и отвечает принципам международного права.

«В то же время, на мой взгляд, ещё очень много предстоит сделать в области совершенствования природо­охранного законодательства. На первое место здесь ставлю разработку и принятие нормативных правовых актов, усиливающих ответственность бизнеса за нанесение вреда природе, окружающей среде. Не секрет, что предпринимателям зачастую выгоднее заплатить штрафы, которые у нас в этой сфере долгое время были смехотворно низкие, чем вкладываться в разработку и применение природосберегающих технологий. Правительство России, парламентарии готовят пакет законопроектов, общим знаменателем которых является реализация в области охраны природы принципов «загрязнил — убери», «причинил вред — плати». Нет сомнения, принятие таких законов стимулирует хозяйствующие субъекты к гораздо более бережному отношению к природе, к свёртыванию практики её хищнической эксплуатации», — сказала Валентина Матвиенко.

Эти вопросы будут обсуждаться в ходе Невского международного экологического конгресса, который пройдёт 27—28 мая в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.