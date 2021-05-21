Москалькова отметила нехватку полномочий у российских омбудсменов

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эксклюзивном интервью RT заявила о необходимости предоставления дополнительных полномочий омбудсмену.
Москалькова отметила нехватку полномочий у российских омбудсменов
  • © РИА Новости

Москалькова пояснила, что сейчас уполномоченный может реагировать только в том случае, если права человека нарушены органами государственной власти и местного самоуправления.

«Но мы готовы были бы реагировать на другие серьёзные нарушения. Например, в психиатрических и обычных больницах, в образовательных учреждениях, где строятся общежития с нарушением норм, где отчисляются студенты, и во многих других случаях», — сказала омбудсмен.

По её словам, для этого потребуется разработать новую редакцию федерального конституционного закона №1 «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».

Подробнее — в материале RT.

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