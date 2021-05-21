Москалькова рассказала, какие изменения необходимо внести в КоАП

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эксклюзивном интервью RT рассказала о необходимых, по её мнению, изменениях в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

«Надеюсь, что будет установлен запрет на административный арест одиноких отцов с детьми в возрасте до 14 лет, а также введена ответственность за воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации», — сказала омбудсмен.

Кроме того, Москалькова считает нужным закрепить в КоАП право омбудсменов обжаловать вступившие в силу постановления и решения по делам об административных правонарушениях.

Подробнее — в материале RT.