Москалькова рассказала, какие изменения необходимо внести в КоАП
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«Надеюсь, что будет установлен запрет на административный арест одиноких отцов с детьми в возрасте до 14 лет, а также введена ответственность за воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации», — сказала омбудсмен.
Кроме того, Москалькова считает нужным закрепить в КоАП право омбудсменов обжаловать вступившие в силу постановления и решения по делам об административных правонарушениях.
Подробнее — в материале RT.