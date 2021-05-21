Москалькова отметила проблемы с допуском адвокатов к задержанным по административным делам

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RT
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эксклюзивном интервью RT заявила о необходимости внесения корректив в КоАП, чтобы решить проблему недопуска адвокатов к задержанным за совершение административных правонарушений.
Москалькова отметила проблемы с допуском адвокатов к задержанным по административным делам
  • © РИА Новости

Омбудсмен пояснила, что, согласно ч. 4 ст. 25.5 КоАП, защитник допускается к участию с момента возбуждения дела об административном правонарушении, то есть с момента составления первого протокола. А согласно ч. 4 ст. 14 ФЗ «О полиции», срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения свободы передвижения лица.

«То есть процессуальные права у задержанных, в том числе на получение квалифицированной юридической помощи, возникают лишь после составления соответствующего протокола», — пояснила Москалькова.

В связи с этим потребуется внесение изменений в статью 25.5 КоАП, заключила омбудсмен.

Подробнее — в материале RT.

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