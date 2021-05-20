В Тверской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Прививку от коронавируса в Тверской области сделал 123 361 человек. За 19 мая вакцинированы 1208 жителей.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

По распоряжению губернатора Игоря Рудени, в регионе расширены возможности вакцинации против COVID-19, работают дополнительные прививочные пункты.

Сделать прививку можно как в медучреждениях, так и в крупных торговых центрах Твери.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России и кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.