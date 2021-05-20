В Зале славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве прошла церемония награждения лауреатов инициативы «Горячее сердце».

Непосредственно на церемонию были приглашены 23 лауреата. В качестве почётных гостей на мероприятии присутствовали члены правительства России, Совета Федерации, депутаты Государственной думы и так далее. Специальными гостями церемонии стали герои России, а также лауреаты «Горячего сердца» прошлых лет.

На награждение в этом году в организационный комитет поступило 1323 представления из 83 субъектов Российской Федераций и шести иностранных государств. Всего лауреатами стали 15 молодёжных и детских общественных объединений и организаций и 151 человек, среди них пять организаций и девять человек из зарубежных стран. Пятеро ребят были награждены посмертно.

Имена всех лауреатов внесены в почётную книгу «Горячее сердце — 2021». Электронная версия книги размещена на официальном сайте инициативы.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» реализуется в России с 2013 года. С 2020 года она проходит с международным участием. Основной её целью является чествование детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации, и выражение им признательности.

12 мая руководитель проекта «Горячее сердце», первый заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов подвёл итоги всероссийской общественно-государственной инициативы в 2021 году.