Руководитель проекта «Горячее сердце» подвёл итоги инициативы в 2021 году

Руководитель проекта «Горячее сердце», первый заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов подвёл итоги всероссийской общественно-государственной инициативы в 2021 году.

«В том году, к сожалению, мы провели конкурсные процедуры, отобрали лауреатов, но самой церемонии в Москве не было — пандемия не позволила нам это сделать. Поэтому ребят мы награждали с помощью полномочных представителей президента в федеральных округах, губернаторов в субъектах Российской Федерации. В этом году пандемия не ушла, но дала нам возможность всё-таки ребят пригласить в Москву, и 23 лауреата с 17-го по 21-е число будут здесь, в Москве, сама церемония будет уже 20-го числа в Музее Победы», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, в этом году поступило 1323 представления из 83 субъектов Федерации и шести иностранных государств.

Наградная комиссия определила 166 лауреатов: 121 мальчик, 30 девочек, а также 15 молодёжных и детских общественных организаций и объединений — успешно реализованных социально значимых проектов.

Смирнов рассказал, что самый маленький лауреат — семилетний Радмир из Татарстана, который спас девочку от насильника.

«К сожалению, каждый год есть ребята, которые, спасая, погибают. В этом году посмертно мы награждаем пять лауреатов», — сообщил он.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года. Основная цель — чествование детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации.

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдёт 20 мая в Музее Победы.