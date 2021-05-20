В Минэнерго заявили о штатной работе энергомоста в Крым

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что энергомост в Крым в настоящее время работает в штатном режиме.

«Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось», — говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

По словам Шульгинова, один из резервных кабелей находится на ремонте.

«Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объём перетока не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет», — добавил министр.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников сообщил, что одна из ниток энергомоста, обеспечившего бесперебойные поставки электроэнергии в Крым, получила повреждение.