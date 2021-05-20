Одна из ниток энергомоста в Крым получила повреждение

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Одна из ниток энергомоста, обеспечившего бесперебойные поставки электроэнергии в Крым, получила повреждение. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.
Одна из ниток энергомоста в Крым получила повреждение
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

«По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста — одна фаза Тамань — Кафа, первая цепь», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Рукавишников, это вызвало сокращение ресурса имевшегося резерва на 25%.

Он уточнил, что на полуостров с территории Краснодарского края тянутся четыре кабельных линии, однако переключение на них занимает достаточно приличное время.

Как напоминает агентство, около трети электроэнергии Крым получает по энергомосту из других российских регионов.

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