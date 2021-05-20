Гинцбург выразил надежду на скорое начало исследований «Спутника V» среди детей

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24» выразил надежду на скорое начало исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей.

«Министерство здравоохранения постоянно пытается решить вопрос, в рамках какой регуляторики мы будем внедрять «Спутник V», проводить исследования этого препарата на детском населении... в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить к этому исследованию», — цитирует его ТАСС.

Директор центра имени Гамалеи также отметил, что глава Минздрава Михаил Мурашко 20 мая собирал по этому вопросу совещание.

Ранее Гинцбург рассказал о разработке платформ для быстрой адаптации вакцин.