Гинцбург выразил надежду на скорое начало исследований «Спутника V» среди детей
- РИА Новости
«Министерство здравоохранения постоянно пытается решить вопрос, в рамках какой регуляторики мы будем внедрять «Спутник V», проводить исследования этого препарата на детском населении... в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить к этому исследованию», — цитирует его ТАСС.
Директор центра имени Гамалеи также отметил, что глава Минздрава Михаил Мурашко 20 мая собирал по этому вопросу совещание.
Ранее Гинцбург рассказал о разработке платформ для быстрой адаптации вакцин.