Гинцбург выразил надежду на скорое начало исследований «Спутника V» среди детей

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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24» выразил надежду на скорое начало исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей.
Гинцбург выразил надежду на скорое начало исследований «Спутника V» среди детей
  • РИА Новости

«Министерство здравоохранения постоянно пытается решить вопрос, в рамках какой регуляторики мы будем внедрять «Спутник V», проводить исследования этого препарата на детском населении... в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить к этому исследованию», — цитирует его ТАСС.

Директор центра имени Гамалеи также отметил, что глава Минздрава Михаил Мурашко 20 мая собирал по этому вопросу совещание.

Ранее Гинцбург рассказал о разработке платформ для быстрой адаптации вакцин.

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