Минпромторг прокомментировал задержание замглавы своего департамента

Минпромторг оказывает содействие следствию в рамках возбуждённого уголовного дела в отношении задержанного замглавы департамента фармацевтической промышленности ведомства Ольги Покидышевой, сообщили в пресс-службе.

«Министерство промышленности и торговли России оказывает следствию всё необходимое содействие и предоставляет запрашиваемые документы... В соответствии с постановлением следствия Минпромторг России признан потерпевшей стороной по возбуждённому уголовному делу», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее стало известно, что в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере задержана замглавы департамента фармацевтической промышленности Минпромторга.

Источник агентства в правоохранительных органах также сообщал, что вторая задержанная по такому же обвинению — Ольга Колотилова — ранее возглавляла данный департамент Минпромторга.