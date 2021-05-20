Минпромторг прокомментировал задержание замглавы своего департамента
- РИА Новости
«Министерство промышленности и торговли России оказывает следствию всё необходимое содействие и предоставляет запрашиваемые документы... В соответствии с постановлением следствия Минпромторг России признан потерпевшей стороной по возбуждённому уголовному делу», — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее стало известно, что в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере задержана замглавы департамента фармацевтической промышленности Минпромторга.
Источник агентства в правоохранительных органах также сообщал, что вторая задержанная по такому же обвинению — Ольга Колотилова — ранее возглавляла данный департамент Минпромторга.