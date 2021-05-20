В Москве задержана замглавы департамента Минпромторга

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В Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере задержана замглавы департамента фармацевтической промышленности Минпромторга России Ольга Покидышева, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд столицы.
В Москве задержана замглавы департамента Минпромторга
  • РИА Новости

«В суд поступило ходатайство об избрании Покидышевой и Колотиловой, обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля», — заявили в суде.

Как указано на сайте Минпромторга, Покидышева занимает должность заместителя главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что вторая задержанная — Ольга Колотилова — ранее возглавляла данный департамент.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга, обвиняемого в мошенничестве.

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