В Калининграде завели дело по факту гибели ребёнка при пожаре в многоэтажке

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В Калининграде завели уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребёнка при пожаре в многоквартирном доме.
В Калининграде завели дело по факту гибели ребёнка при пожаре в многоэтажке
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Пожар произошёл в среду, 19 мая, на улице генерала Толстикова. Загорелась квартира на девятом этаже. В МЧС обратилась соседка. Несмотря на своевременно оказанную медпомощь, спасти пострадавшего мальчика не удалось.

«Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются социально-бытовые условия в семье, где воспитывался погибший ребёнок», — заявила старший помощник руководителя СУ СК России по региону Наталья Гацко.

По её словам, ход следствия находится на контроле у главы регионального ведомства Дмитрия Бочарова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае пять человек погибли при пожаре в жилом доме.

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