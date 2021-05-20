В Калининграде завели дело по факту гибели ребёнка при пожаре в многоэтажке

В Калининграде завели уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребёнка при пожаре в многоквартирном доме.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Пожар произошёл в среду, 19 мая, на улице генерала Толстикова. Загорелась квартира на девятом этаже. В МЧС обратилась соседка. Несмотря на своевременно оказанную медпомощь, спасти пострадавшего мальчика не удалось.

«Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются социально-бытовые условия в семье, где воспитывался погибший ребёнок», — заявила старший помощник руководителя СУ СК России по региону Наталья Гацко.

По её словам, ход следствия находится на контроле у главы регионального ведомства Дмитрия Бочарова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае пять человек погибли при пожаре в жилом доме.