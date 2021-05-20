В Пермском крае пять человек погибли при пожаре в жилом доме, возбуждено дело
«По факту гибели пяти человек во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — сообщает пресс-служба главка.
На месте происшествия работают следователи и эксперт-пожаротехник.
Отмечается, что следов насильственного преступления не обнаружено.
Расследование продолжается.
18 мая в Анапе в трёхэтажной гостинице произошёл пожар.