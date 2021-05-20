В ОНК Москвы прокомментировали идею ФСИН о рабочих местах для заключённых

В ОНК Москвы считают необходимым внесение поправок в законодательство об общественном надзоре в местах лишения свободы для обеспечения контроля за условиями труда заключённых. Об этом RT заявил председатель ОНК Москвы Георгий Волков, комментируя инициативу главы ФСИН Александра Калашникова, предложившего организовать исправительные центры для осуждённых, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты.

«Глава ФСИН заявил, что «это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия», но эти условия должны быть под общественным контролем. И хотя тема активного использования труда заключённых звучит не первый раз, соответствующих инициатив по внесению дополнений в закон об общественном контроле нет, а они необходимы», — сказал правозащитник.

По его словам, даже уже созданные ФСИН исправительные центры для приговорённых к принудительным работам до сих пор остаются вне общественного контроля.

Волков напомнил, что эти центры могут создаваться не только в колониях, но и за пределами мест лишения свободы, например на территории предприятий, и без соответствующих поправок к законодательству ОНК туда не допустят.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников также подчеркнул необходимость правового регулирования контроля за условиями труда.

«Сегодня правозащитники получают жалобы осуждённых из хозотрядов на мизерную оплату труда (один МРОТ)», — отметил Мельников.

Он также напомнил, что члены ОНК Москвы до сих пор лишены предусмотренного законом права покамерного обхода в учреждениях ФСИН, хотя, как подчеркнул Мельников, «эпидемиологическая ситуация давно стабилизировалась».

Ранее директор ФСИН РФ Александр Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске предложил привлекать вместо трудовых мигрантов заключённых.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия», — сказал Калашников.

Согласно приведённым им данным, из 482 тыс. содержащихся в исправительных учреждениях человек 188 тыс. имеют право на наказание в виде исправительных работ.