Матвиенко поддержала очный формат конкурса «Алые паруса» в Петербурге

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею проведения праздника выпускников «Алые паруса» в очном формате в Санкт-Петербурге в 2021 году.
Матвиенко поддержала очный формат конкурса «Алые паруса» в Петербурге
  • © пресс-служба СФ

Об этом сообщают «Известия».

«Конечно, лучше очный режим. Потому что никакие телетрансляции не передадут ту эмоциональную атмосферу, которая существует у выпускников школ, находящихся на Дворцовой площади, на набережной, у петербуржцев, у гостей. На самом деле этот праздник уже стал брендом Санкт-Петербурга, известным в мире», — сказала Матвиенко.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось в онлайн-формате и транслировалось на телеканалах и в социальных сетях.

В настоящее время проходит финал кастинга на участие в празднике «Алые паруса».

Ранее ФАН сообщало, что праздник «Алые паруса» в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге 25 июня.

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