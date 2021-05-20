Матвиенко поддержала очный формат конкурса «Алые паруса» в Петербурге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею проведения праздника выпускников «Алые паруса» в очном формате в Санкт-Петербурге в 2021 году.

Об этом сообщают «Известия».

«Конечно, лучше очный режим. Потому что никакие телетрансляции не передадут ту эмоциональную атмосферу, которая существует у выпускников школ, находящихся на Дворцовой площади, на набережной, у петербуржцев, у гостей. На самом деле этот праздник уже стал брендом Санкт-Петербурга, известным в мире», — сказала Матвиенко.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось в онлайн-формате и транслировалось на телеканалах и в социальных сетях.

В настоящее время проходит финал кастинга на участие в празднике «Алые паруса».

Ранее ФАН сообщало, что праздник «Алые паруса» в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге 25 июня.