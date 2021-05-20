Матвиенко поддержала очный формат конкурса «Алые паруса» в Петербурге
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Об этом сообщают «Известия».
«Конечно, лучше очный режим. Потому что никакие телетрансляции не передадут ту эмоциональную атмосферу, которая существует у выпускников школ, находящихся на Дворцовой площади, на набережной, у петербуржцев, у гостей. На самом деле этот праздник уже стал брендом Санкт-Петербурга, известным в мире», — сказала Матвиенко.
В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось в онлайн-формате и транслировалось на телеканалах и в социальных сетях.
В настоящее время проходит финал кастинга на участие в празднике «Алые паруса».
Ранее ФАН сообщало, что праздник «Алые паруса» в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге 25 июня.