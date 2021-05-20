Ракетный крейсер и фрегат ЧФ провели стрельбы по воздушным целям в Чёрном море
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Отряд кораблей после выполнения всех поставленных задач по поиску подлодки взял курс на возвращение в пункт базирования. На переходе морем были обнаружены самолёты условного противника, в роли которых выступили два СУ-30СМ.
«Средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению, личный состав активировал средства радиоэлектронной и визуальной маскировки», — отмечается в сообщении.
Все мишени успешно ликвидированы.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в Южном военном округе.