Ракетный крейсер и фрегат ЧФ провели стрельбы по воздушным целям в Чёрном море

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Экипажи гвардейского ракетного крейсера «Москва» и фрегата «Адмирал Григорович» провели стрельбы по воздушным целям в ходе учений по противовоздушной обороне в Чёрном море.
Ракетный крейсер и фрегат ЧФ провели стрельбы по воздушным целям в Чёрном море
  • © РИА Новости / Андрей Станавов

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Отряд кораблей после выполнения всех поставленных задач по поиску подлодки взял курс на возвращение в пункт базирования. На переходе морем были обнаружены самолёты условного противника, в роли которых выступили два СУ-30СМ.

«Средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению, личный состав активировал средства радиоэлектронной и визуальной маскировки», — отмечается в сообщении.

Все мишени успешно ликвидированы.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в Южном военном округе.

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