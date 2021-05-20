В Петербурге выявили нарушения выплат медикам в период пандемии на 219 млн рублей

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Аудиторы Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга провели проверку выплат медикам, работающим в условиях пандемии коронавируса. Инспекция выявила нарушения на общую сумму 219,9 млн рублей за 2020 год.
В Петербурге выявили нарушения выплат медикам в период пандемии на 219 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Отчёт о проверке опубликован на сайте КСП 19 мая.

Специалисты проверили расходование более 6,4 млрд рублей бюджетных средств и выявили 115 эпизодов нарушения. Часть из них связана с излишними тратами бюджета и неисполнением требований Налогового кодекса России.

Ранее первый заместитель главы Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая в беседе с НТВ прокомментировала ситуацию со стимулирующими выплатами медикам за работу с пациентами с COVID-19.

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