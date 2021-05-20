В Госдуме оценили ситуацию с возможными переговорами Путина и Зеленского

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул в беседе с RT, что «время для диалога с Украиной назрело давно».
В Госдуме оценили ситуацию с возможными переговорами Путина и Зеленского
  • РИА Новости

«Хотя мы неоднократно заявляли о готовности к разговору, Киев упорно отмалчивался. Но, видимо, и там уже поняли, что ситуация тупиковая и с соседями во вражде жить бесперспективно. Именно с этим я связываю заявление президента Зеленского», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что России и Украине есть что обсудить, причём за столом переговоров, и, по словам Бальбека, как показывает опыт, это «лучший путь решения накопившихся проблем».

«Я хочу верить, что президент Зеленский в своей готовности к переговорному процессу слышит свой народ, а не отдельных русофобов», — заключил собеседник RT. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. 

Он отметил, что контакты ведутся, с российской стороны в них участвует замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале переговоров по подготовке встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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