В Госдуме оценили ситуацию с возможными переговорами Путина и Зеленского

Депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул в беседе с RT, что «время для диалога с Украиной назрело давно».

«Хотя мы неоднократно заявляли о готовности к разговору, Киев упорно отмалчивался. Но, видимо, и там уже поняли, что ситуация тупиковая и с соседями во вражде жить бесперспективно. Именно с этим я связываю заявление президента Зеленского», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что России и Украине есть что обсудить, причём за столом переговоров, и, по словам Бальбека, как показывает опыт, это «лучший путь решения накопившихся проблем».

«Я хочу верить, что президент Зеленский в своей готовности к переговорному процессу слышит свой народ, а не отдельных русофобов», — заключил собеседник RT.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Он отметил, что контакты ведутся, с российской стороны в них участвует замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале переговоров по подготовке встречи с российским лидером Владимиром Путиным.