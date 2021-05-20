Путин: архивы Великой Отечественной надо продолжать рассекречивать

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Президент России Владимир Путин на заседании комитета «Победа» заявил, что работу по рассекречиванию архивных материалов времён Великой Отечественной войны необходимо продолжать.
Путин: архивы Великой Отечественной надо продолжать рассекречивать
  • © РИА Новости / Сергей Ильин

«Необходимо продолжать рассекречивать и вводить в научный оборот новые комплексы архивных документов, предоставлять гражданам новые возможности по установлению судеб, боевого и фронтового пути их родных, развивать такие проекты, как проект «Без срока давности», — сказал Путин.

По его словам, проект «Без срока давности» вносит большой вклад в выявление фактов о злодеяниях нацистских преступников против мирного населения нашей страны, реализует значимые просветительские программы.

Ранее сообщалось, что Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» представило новый мультимедийный раздел «Решающая и завершающая...».

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