Путин: архивы Великой Отечественной надо продолжать рассекречивать
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«Необходимо продолжать рассекречивать и вводить в научный оборот новые комплексы архивных документов, предоставлять гражданам новые возможности по установлению судеб, боевого и фронтового пути их родных, развивать такие проекты, как проект «Без срока давности», — сказал Путин.
По его словам, проект «Без срока давности» вносит большой вклад в выявление фактов о злодеяниях нацистских преступников против мирного населения нашей страны, реализует значимые просветительские программы.
Ранее сообщалось, что Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» представило новый мультимедийный раздел «Решающая и завершающая...».