Собянин оценил текущую ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» оценил текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

«Что касается ситуации, она остаётся сложной, но, ещё раз говорю, не драматичной: небольшой рост (числа выявляемых случаев COVID-19. — RT), но при этом никаких серьёзных отклонений или взрывного роста не наблюдается», — цитирует его ТАСС.

Ранее Депздрав столицы сообщил, что в Москве создан резерв в объёме около 20% коек для больных коронавирусом, новые стационары открывать не планируется.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.