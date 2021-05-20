Депздрав Москвы рассказал о резерве коек для пациентов с коронавирусом

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В Москве создан резерв в объёме около 20% коек для больных коронавирусной инфекцией COVID-19, новые стационары открывать не планируется, сообщил глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Депздрав Москвы рассказал о резерве коек для пациентов с коронавирусом
  • © РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«На сегодняшний день в Москве есть резерв в койках в долевом отношении около 20%, поэтому не планируем новые стационары», — цитирует его в рамках Московского онкологического форума ТАСС.

Как уточнили в Депздраве, в Москве в полной мере используется ресурс имеющихся стационаров, временных госпиталей и конструкций для лечения больных коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Москве.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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