Депздрав Москвы рассказал о резерве коек для пациентов с коронавирусом

В Москве создан резерв в объёме около 20% коек для больных коронавирусной инфекцией COVID-19, новые стационары открывать не планируется, сообщил глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

«На сегодняшний день в Москве есть резерв в койках в долевом отношении около 20%, поэтому не планируем новые стационары», — цитирует его в рамках Московского онкологического форума ТАСС.

Как уточнили в Депздраве, в Москве в полной мере используется ресурс имеющихся стационаров, временных госпиталей и конструкций для лечения больных коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Москве.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.