Депздрав Москвы рассказал о резерве коек для пациентов с коронавирусом
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«На сегодняшний день в Москве есть резерв в койках в долевом отношении около 20%, поэтому не планируем новые стационары», — цитирует его в рамках Московского онкологического форума ТАСС.
Как уточнили в Депздраве, в Москве в полной мере используется ресурс имеющихся стационаров, временных госпиталей и конструкций для лечения больных коронавирусом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Москве.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.