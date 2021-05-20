Путин заявил о попытках нечистоплотных политиков бить по истории

Русофобы и нечистоплотные политики пытаются бить по истории, оправдывать нацистских преступников, заявил президент России Владимир Путин.

«Пытаются разного рода русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников», — сказал глава государства на заседании оргкомитета «Победа».

Он подчеркнул, что оставлять без реакции и достойного ответа подобные действия нельзя.

Ранее Путин заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, речь идёт в том числе о сборище «недобитых карателей» и их последователей.