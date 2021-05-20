Объявлена расширенная программа ПМЭФ

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Стала известна расширенная деловая программа Петербургского международного экономического форума.
Объявлена расширенная программа ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ПМЭФ.

Программа разбита на четыре тематических трека — «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты».

Также запланированы межстрановые диалоги с представителями деловых сообществ Африки, Германии, Италии, Катара, Латинской Америки, Северной Америки, Финляндии, Франции, Швеции, Японии. Программа включает и диалог ЕАЭС — АСЕАН.

«Петербургский международный экономический форум в этом году станет первым масштабным деловым событием после вынужденного перерыва в очных мероприятиях. Иностранным гостям форума мы оказали поддержку для беспрепятственного въезда в Российскую Федерацию, своё участие подтвердили представительные делегации многих стран», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа будет включать свыше 130 экспертных дискуссий.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге открылись первые пункты тестирования на COVID-19 для участников ПМЭФ.

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