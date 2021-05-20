Кабмин проработает вопрос привлечения в Россию строителей из Белоруссии

Российское и белорусское правительство договорились проработать возможность привлечения в Россию специалистов из Белоруссии для строительства ключевых объектов, сообщила пресс-служба кабмина.

Данный вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи вице-премьера России Марата Хуснуллина и зампредседателя правительства Белоруссии Анатолия Сивака.

Хуснуллин отметил, что в России наблюдается нехватка рабочей силы в сфере строительства таких проектов, как театрально-культурные центры во Владивостоке и Калининграде, космодром Восточный и другие.

«Сивак, в свою очередь, подтвердил заинтересованность белорусской стороны в сотрудничестве в данном вопросе. Стороны договорились в кратчайшие сроки отработать вопрос стоимости привлечения белорусских специалистов», — говорится в пресс-релизе.

В конце марта в правительстве России заявили о планах в ближайшее время решить вопрос нехватки рабочих на строительстве второй очереди космодрома Восточный.