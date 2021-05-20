Роспотребнадзор заявил, что 30 детских лагерей не соответствуют требованиям

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Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская заявила, что в восьми российских регионах 30 детских оздоровительных лагерей не подготовились должным образом к летнему сезону и получили санэпидзаключение о несоответствии требованиям законодательства.
Роспотребнадзор заявил, что 30 детских лагерей не соответствуют требованиям
  • РИА Новости

«Сейчас проводим работу по выдаче санэпидзаключений. На сегодняшний день у нас в восьми субъектах России 30 лагерей получили санэпидзаключение о несоответствии требованиям законодательства. Это говорит о том, что они не подготовились должным образом», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что дневные лагеря будут работать в обычном режиме. Там еженедельное тестирование на коронавирусную инфекцию проводить не будут. 

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о подготовке к открытию пришкольных лагерей. Летом в них должны отдохнуть около 6,5 тыс. детей и подростков.

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