В ЯНАО рассказали о подготовке к открытию пришкольных лагерей
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на региональный Департамент образования.
Вопрос обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Всего в регионе будет работать 70 лагерей. Практически везде состоялись санитарные проверки.
«Все наши лагеря будут открыты там, где у нас есть стопроцентное видеонаблюдение, стопроцентное ограждение, имеются необходимые тревожные кнопки для вызова сотрудников полиции и Росгвардии. И там будет осуществляться физическая охрана сотрудниками ЧОП», — заявил первый заместитель директора департамента Сергей Бойченко.
Ранее, как сообщал kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рекомендациях по летнему отдыху для детей.