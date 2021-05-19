В ЯНАО рассказали о подготовке к открытию пришкольных лагерей

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В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о подготовке к открытию пришкольных лагерей. Летом в них должны отдохнуть около 6,5 тыс. детей и подростков.
В ЯНАО рассказали о подготовке к открытию пришкольных лагерей
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на региональный Департамент образования.

Вопрос обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Всего в регионе будет работать 70 лагерей. Практически везде состоялись санитарные проверки.

«Все наши лагеря будут открыты там, где у нас есть стопроцентное видеонаблюдение, стопроцентное ограждение, имеются необходимые тревожные кнопки для вызова сотрудников полиции и Росгвардии. И там будет осуществляться физическая охрана сотрудниками ЧОП», — заявил первый заместитель директора департамента Сергей Бойченко.

Ранее, как сообщал kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рекомендациях по летнему отдыху для детей.

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