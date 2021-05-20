Москвичи могут проверить здоровье в 58 центрах Госуслуг
- © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, в центрах уже провели более 100 тыс. обследований.
«Изначально его (медицинское оборудование. — RT) установили в десяти офисах, потом — в 30, позднее пройти обследование стало возможно в 35 центрах. Сейчас их количество увеличено почти вдвое и составляет 58. Вместе с оформлением госуслуг жители могут самостоятельно узнать основные показатели состояния здоровья и сразу же получить результаты в своей электронной медицинской карте», — отметила Анастасия Ракова.
Как сообщает «Москва 24», проверить здоровье также можно в павильонах «Здоровая Москва», которые работают в 46 столичных парках. Также в павильонах можно сделать прививку от коронавируса.
За первые три дня работы павильоны «Здоровая Москва» посетили 7 тыс. человек, сообщила Анастасия Ракова.