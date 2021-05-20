Москвичи могут проверить здоровье в 58 центрах Госуслуг

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что москвичи смогут пройти медицинское обследование в 58 офисах «Мои документы».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По её словам, в центрах уже провели более 100 тыс. обследований.

«Изначально его (медицинское оборудование. — RT) установили в десяти офисах, потом — в 30, позднее пройти обследование стало возможно в 35 центрах. Сейчас их количество увеличено почти вдвое и составляет 58. Вместе с оформлением госуслуг жители могут самостоятельно узнать основные показатели состояния здоровья и сразу же получить результаты в своей электронной медицинской карте», — отметила Анастасия Ракова.

Как сообщает «Москва 24», проверить здоровье также можно в павильонах «Здоровая Москва», которые работают в 46 столичных парках. Также в павильонах можно сделать прививку от коронавируса.

За первые три дня работы павильоны «Здоровая Москва» посетили 7 тыс. человек, сообщила Анастасия Ракова.