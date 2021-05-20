Московские сервисы удостоились наград престижной международной премии
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Об этом сообщает «Москва 24».
Платформа Московского инновационного кластера удостоилась сразу двух премий. Она была отмечена в основной номинации «IТ-услуги для бизнеса» и дополнительной «Дизайн-мышление».
Благотворительный сервис портала mos.ru попал в число победителей в категории «Информационные технологии».
Также проект, направленный на сокращение потребления воды в Москве, жюри German Innovation Award признало одним из лучших умных сервисов для жизни в городе.
Ранее НСН сообщала, что цифровой сервис для врачей поликлиник Москвы «Топ-3» номинирован на премию WSIS Prizes 2021 конкурса ООН.