Московские сервисы удостоились наград престижной международной премии

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что онлайн-платформа Московского инновационного кластера i.moscow и благотворительный сервис на портале mos.ru стали лауреатами престижной международной премии German Innovation Award.

Об этом сообщает «Москва 24».

Платформа Московского инновационного кластера удостоилась сразу двух премий. Она была отмечена в основной номинации «IТ-услуги для бизнеса» и дополнительной «Дизайн-мышление».

Благотворительный сервис портала mos.ru попал в число победителей в категории «Информационные технологии».

Также проект, направленный на сокращение потребления воды в Москве, жюри German Innovation Award признало одним из лучших умных сервисов для жизни в городе.

Ранее НСН сообщала, что цифровой сервис для врачей поликлиник Москвы «Топ-3» номинирован на премию WSIS Prizes 2021 конкурса ООН.