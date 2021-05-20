Грымов назвал причину ухода с телеканала «Дождь»

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» назвал причину своего ухода с телеканала «Дождь».

«Кстати, знаете, почему я тогда, одна из причин, когда я уже уходил с «Дождя»?.. Это было связано с тем, что в какой-то день было два праздника: у Митты был юбилей, у режиссёра. И был юбилей у Улицкой. Круглые цифры. И никто в новостях не поздравил», — рассказал он.

По его словам, он зашёл к редактору и спросил, «почему не поздравили людей, на фильмах которых воспитано практически всё население СССР и России и Улицкая с книгами».

«На что было сказано в редакции: «Вот они умрут — мы про них скажем». Я говорю: «Ребята, привет», — заявил он.

По его словам, ему сказал об этом Михаил Зыгарь.

Также Грымов рассказал, что «в самом начале» ему было интересно работать на телеканале «Дождь».

«Молодая команда, и я верил, что молодые ребята принесут что-то такое яркое, зажигательное, но невозможно строить канал только на ненависти. Невозможно. Надо созидательно, понимаете, да? Есть плохое и хорошее. В любой отрасли, в стране, в любой деятельности, но на ненависти нельзя строить работу. Нельзя», — сказал он.

Грымов был генеральным продюсером телеканала «Дождь» с 2013 по 2014 год.

Ранее журналист Павел Лобков высказался о политике телеканала «Дождь».