Грымов назвал причину ухода с телеканала «Дождь»

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Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» назвал причину своего ухода с телеканала «Дождь». 
Грымов назвал причину ухода с телеканала «Дождь»
  • © РИА Новости

«Кстати, знаете, почему я тогда, одна из причин, когда я уже уходил с «Дождя»?.. Это было связано с тем, что в какой-то день было два праздника: у Митты был юбилей, у режиссёра. И был юбилей у Улицкой. Круглые цифры. И никто в новостях не поздравил», — рассказал он.

По его словам, он зашёл к редактору и спросил, «почему не поздравили людей, на фильмах которых воспитано практически всё население СССР и России и Улицкая с книгами».

«На что было сказано в редакции: «Вот они умрут — мы про них скажем». Я говорю: «Ребята, привет», — заявил он.

По его словам, ему сказал об этом Михаил Зыгарь.

Также Грымов рассказал, что «в самом начале» ему было интересно работать на телеканале «Дождь».

«Молодая команда, и я верил, что молодые ребята принесут что-то такое яркое, зажигательное, но невозможно строить канал только на ненависти. Невозможно. Надо созидательно, понимаете, да? Есть плохое и хорошее. В любой отрасли, в стране, в любой деятельности, но на ненависти нельзя строить работу. Нельзя», — сказал он.

Грымов был генеральным продюсером телеканала «Дождь» с 2013 по 2014 год. 

Ранее журналист Павел Лобков высказался о политике телеканала «Дождь».

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