Лобков высказался о политике телеканала «Дождь»

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Журналист Павел Лобков высказался в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о политике телеканала «Дождь».
Лобков высказался о политике телеканала «Дождь»
  • РИА Новости

«Во время обсуждения в чате эфира программы темы туда пришёл главред Дзядко. У него тотальная жажда контроля. Я его удалил из этого рабочего чата. Он в этой связи отстранил меня от эфира на неопределённое время», — рассказал журналист.

По словам Лобкова, телеканал в сегодняшнем виде олицетворяет собой «тоталитарную маленькую секточку».

«В последнее время руководство телеканала ведёт себя как тоталитарное государство. Безусловно, здесь имеет значение личность главного редактора, поскольку он закрыл Дмитрия Быкова, В. Шендеровича, А. Невзорова и открыл Катерину Котрикадзе. Это достаточно тоталитарное явление. И всё неугодное и всё сомневающееся вырвано с корнем. У нас сейчас даже нет обсуждения чего-то другого, повестка проста и примитивна: Навальный — прекрасен, Путин — вор. И всё. Не нужно творчества, не нужно других тем», — отметил журналист.

Он добавил, что его пытаются выгнать с телеканала «Дождь», отстранив от всех эфиров.

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