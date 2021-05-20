Глава ГСУ МВД по Москве Наталья Агафьева написала рапорт об увольнении

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Начальник Главного следственного управления МВД по Москве Наталья Агафьева написала рапорт на увольнение по выслуге лет.
Глава ГСУ МВД по Москве Наталья Агафьева написала рапорт об увольнении
  • © ГУ МВД России по г. Москве

«Заместитель начальника ГУМВД по Москве — начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна подала рапорт на увольнение из органов внутренних дел по выслуге лет, дающий право на получение пенсии», — приводит РИА Новости заявление столичного главка МВД.

Агафьева проходит службу в органах внутренних дел с 1978 года, а на руководящих должностях — с 1985-го.

В пресс-службе отметили, что она «выстроила и реализовала эффективную систему методик расследования отдельных видов преступлений».

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