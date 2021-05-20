Глава ГСУ МВД по Москве Наталья Агафьева написала рапорт об увольнении

Начальник Главного следственного управления МВД по Москве Наталья Агафьева написала рапорт на увольнение по выслуге лет.

«Заместитель начальника ГУМВД по Москве — начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна подала рапорт на увольнение из органов внутренних дел по выслуге лет, дающий право на получение пенсии», — приводит РИА Новости заявление столичного главка МВД.

Агафьева проходит службу в органах внутренних дел с 1978 года, а на руководящих должностях — с 1985-го.

В пресс-службе отметили, что она «выстроила и реализовала эффективную систему методик расследования отдельных видов преступлений».