В Совфеде оценили идею запретить упоминать в СМИ личную информацию преступников

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Анастасия Румянцева
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT предложение ограничивать освещение информации о лицах, совершивших массовые убийства.
В Совфеде оценили идею запретить упоминать в СМИ личную информацию преступников
  • РИА Новости

«Недопустимость разглашения данных предварительного расследования в России уже урегулирована текстом действующей редакции ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса России, согласно которой данные предварительного расследования не подлежат разглашению, они могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том объёме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства», — пояснила сенатор.

Как подчеркнула Ковитиди, «необходимо лишь качественное правоприменение существующей нормы права».

Ранее директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничивать освещение информации о лицах, совершивших массовые убийства.

Подробнее — в материале RT.

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