В Совфеде оценили идею запретить упоминать в СМИ личную информацию преступников
- РИА Новости
«Недопустимость разглашения данных предварительного расследования в России уже урегулирована текстом действующей редакции ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса России, согласно которой данные предварительного расследования не подлежат разглашению, они могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том объёме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства», — пояснила сенатор.
Как подчеркнула Ковитиди, «необходимо лишь качественное правоприменение существующей нормы права».
Ранее директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничивать освещение информации о лицах, совершивших массовые убийства.
Подробнее — в материале RT.