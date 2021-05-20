Суд арестовал водителя после ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае

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Суд арестовал водителя автомобиля «Газель» по делу о ДТП в Ачинском районе Красноярского края, в результате которого погибли пять человек. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.
Суд арестовал водителя после ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае
  • © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ

«По ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по краю Центральным районным судом Красноярска на два месяца арестован водитель автомобиля «Газель», совершивший ДТП, в результате которого погибли пять человек», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в Ачинском районе Красноярского края при столкновении легкового автомобиля и автофургона погибли пять человек. МВД возбудило уголовное дело.

Издание Life.ru опубликовало видео с места аварии. На кадрах видно, что после удара кузов фургона буквально разворотило.

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