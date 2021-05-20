Около 37 тысяч человек нашли работу с помощью службы занятости в Москве с начала года

Короткая ссылка
Около 37 тыс. человек нашли работу с помощью службы занятости в Москве с начала 2021 года.
Около 37 тысяч человек нашли работу с помощью службы занятости в Москве с начала года
  • © АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сейчас в Москве зарегистрировано менее 50 тыс. безработных, каждому из которых столичная служба занятости готова предложить индивидуальный карьерный сценарий. С момента снятия ограничений и возвращения к привычному темпу жизни восстановился рынок труда», — заявил руководитель Департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак.

По его словам, в открытой базе службы занятости населения можно найти почти 360 тыс. вакансий для граждан с разным уровнем образования и квалификации, что почти в три раза больше, чем до пандемии.

В 2020 году были трудоустроены 178 тыс. кандидатов.

Ранее вице-президент РАН Ирина Донник в беседе с Nation News рассказала о перспективах рынка труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить