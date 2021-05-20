Около 37 тысяч человек нашли работу с помощью службы занятости в Москве с начала года

Около 37 тыс. человек нашли работу с помощью службы занятости в Москве с начала 2021 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сейчас в Москве зарегистрировано менее 50 тыс. безработных, каждому из которых столичная служба занятости готова предложить индивидуальный карьерный сценарий. С момента снятия ограничений и возвращения к привычному темпу жизни восстановился рынок труда», — заявил руководитель Департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак.

По его словам, в открытой базе службы занятости населения можно найти почти 360 тыс. вакансий для граждан с разным уровнем образования и квалификации, что почти в три раза больше, чем до пандемии.

В 2020 году были трудоустроены 178 тыс. кандидатов.

Ранее вице-президент РАН Ирина Донник в беседе с Nation News рассказала о перспективах рынка труда.