В России стали реже менять фамилию и инициалы

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Анастасия Румянцева
В России в 2020 году было зарегистрировано на 9 тыс. меньше записей актов о перемене имени (фамилии, собственно имени и/или отчества) по сравнению с 2019 годом. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минюста.
В России стали реже менять фамилию и инициалы
  • © РИА Новости

Так, в 2020 году было зарегистрировано 82 416 записей актов, в то время как в 2019-м сделано 91 333 записи, рассказали в пресс-службе ведомства. Кроме того, сообщается, что в 2018 году было зарегистрировано 87 574 акта о перемене имени.

При этом в ведомстве уточнили, что за I квартал 2021 года на территории России уже было сделано 25 654 записи актов.

В соответствии с федеральным законом «Об актах гражданского состояния», лицо, достигшее возраста 14 лет, вправе переменить имя (фамилию, собственно имя и/или отчество).

Также в Минюсте рассказали, что перемена имени осуществляется не только россиянами, но и гражданами иных государств.

Отмечается, что в приведённую статистику может быть включено изменение фамилии и отчества, или только фамилии, или имени, или отчества.

Юрист-международник Валерий Ванин, почётный адвокат России, комментируя в беседе с RT тенденцию к снижению количества обращений граждан, желающих изменить имя, отчество или фамилию, отметил, что она может быть связана с пандемией COVID-19.

«Перед гражданами сейчас стоят другие жизненные задачи: сильно меняется жизнь, изменился рынок труда. Такие проблемы уходят на второй план», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России за год снизилось число регистрируемых браков.

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