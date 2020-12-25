В России за год снизилось число регистрируемых браков

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Александра Самсоненко
В России за девять месяцев 2020 года зарегистрировано почти на 138 тыс. браков меньше, чем за такой же период 2019-го (тогда было 719 тыс.). Об этом свидетельствуют данные Минюста России (есть в распоряжении RT).
В России за год снизилось число регистрируемых браков
  • Pixabay

Так, в период с января по октябрь 2020 года зарегистрировали 581 тыс. браков. При этом отмечается, что число разводов за этот период снизилось на 57 тыс. — до 401 тыс.

«За девять месяцев 2020 года по состоянию на 01.10.2020 на территории Российской Федерации были составлены 581 320 записей актов о заключении брака, а также 401 339 записей актов о расторжении брака», — говорится в заявлении Минюста.

В апреле в Национальном родительском комитете выступили с инициативой увеличить в два раза срок для примирения супругов при расторжении брака.

Необходимость введения такой меры связана с психологической обстановкой, возникшей в российских семьях в условиях режима самоизоляции.

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