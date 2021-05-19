Эксперт прокомментировал упрощение оформления прописки и временной регистрации

Эксперт фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев прокомментировал сообщение о том, что правительство России упростит с июля 2022 года регистрацию по месту жительства и пребывания, оформить её можно будет дистанционно — через сайт госуслуг.

«Безусловно, использование портала госуслуг многое упростит. Очень хорошее постановление для тех, кто зарегистрирован. Можно сдать документы и прийти только один раз — поставить в паспорте штамп о регистрации по месту постоянного жительства», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, можно будет отправить данные со смартфона — их проверят и скажут, когда прийти, поскольку нужно поставить печать о постоянной регистрации.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT упрощение оформления прописки и временной регистрации.