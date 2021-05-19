В Госдуме оценили упрощение оформления прописки и временной регистрации

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что правительство России упростит с июля 2022 года регистрацию по месту жительства и пребывания, оформить её можно будет дистанционно — через сайт госуслуг.

«Сегодня идёт цифровизация всех государственных и муниципальных услуг и с июля 2022 года можно будет на сайте госуслуг запросить такую регистрацию, получить конкретную дату и время для прихода и проставления в паспорте соответствующей отметки. Считаю, что вообще любая цифровизация услуг облегчает жизнь граждан и улучшает её качество», — сказала она.

Ранее сообщалось, что правительство России упростит с июля 2022 года регистрацию по месту жительства и пребывания, оформить её можно будет дистанционно — через сайт госуслуг.