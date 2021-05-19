В Госдуме оценили упрощение оформления прописки и временной регистрации

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что правительство России упростит с июля 2022 года регистрацию по месту жительства и пребывания, оформить её можно будет дистанционно — через сайт госуслуг.
В Госдуме оценили упрощение оформления прописки и временной регистрации
  • РИА Новости

«Сегодня идёт цифровизация всех государственных и муниципальных услуг и с июля 2022 года можно будет на сайте госуслуг запросить такую регистрацию, получить конкретную дату и время для прихода и проставления в паспорте соответствующей отметки. Считаю, что вообще любая цифровизация услуг облегчает жизнь граждан и улучшает её качество», — сказала она.

Ранее сообщалось, что правительство России упростит с июля 2022 года регистрацию по месту жительства и пребывания, оформить её можно будет дистанционно — через сайт госуслуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить