В Москве рассказали о работе по проверке санитарно-эпидемиологических требований в транспорте

Наибольшее количество нарушений, связанных с отсутствием масок и перчаток у пассажиров транспорта в Москве, было зафиксировано весной 2021 года. Число случаев несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований стало максимальным за 12 месяцев, прошедших с введения обязательного использования СИЗ в общественных местах.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Государственного казённого учреждения «Организатор перевозок», подведомственного Департаменту транспорта Москвы.

«Динамика связана с ростом пассажиропотока в транспорте после отмены ряда ограничений и выходом с удалённой работы сотрудников», — заявили в ведомстве.

За год выявлено около 410 тыс. нарушений.

«Ежедневно порядка 1,8 тыс. работников транспортного комплекса напоминают о необходимости использовать маски и перчатки», — отметили в пресс-службе. Эти сотрудники также проверяют соблюдение необходимых мер на наземном и железнодорожном транспорте, на входе, перронах и в вагонах поездов метро.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на горячую линию по COVID-19 в Татарстане позвонили более 223 тыс. человек за шесть месяцев.