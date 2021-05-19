В Москве рассказали о работе по проверке санитарно-эпидемиологических требований в транспорте
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Государственного казённого учреждения «Организатор перевозок», подведомственного Департаменту транспорта Москвы.
«Динамика связана с ростом пассажиропотока в транспорте после отмены ряда ограничений и выходом с удалённой работы сотрудников», — заявили в ведомстве.
За год выявлено около 410 тыс. нарушений.
«Ежедневно порядка 1,8 тыс. работников транспортного комплекса напоминают о необходимости использовать маски и перчатки», — отметили в пресс-службе. Эти сотрудники также проверяют соблюдение необходимых мер на наземном и железнодорожном транспорте, на входе, перронах и в вагонах поездов метро.
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