Два человека пострадали из-за пылевой бури в Астраханской области

Два человека пострадали во время сильной пылевой бури в Астраханской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Там отметили, что в Астрахани на молодого человека, стоявшего под балконом, упала часть кирпичной кладки здания, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в 80 км от города в селе Оранжереи на девочку упало дерево, ребёнка также доставили в больницу.

Ранее областной главк МЧС предупредил о вероятности ЧС, связанных с обрывом линий энергообеспечения, связи. Также возможно повреждение кровли зданий, повалы деревьев.