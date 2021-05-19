Два человека пострадали из-за пылевой бури в Астраханской области
- РИА Новости
Там отметили, что в Астрахани на молодого человека, стоявшего под балконом, упала часть кирпичной кладки здания, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, в 80 км от города в селе Оранжереи на девочку упало дерево, ребёнка также доставили в больницу.
Ранее областной главк МЧС предупредил о вероятности ЧС, связанных с обрывом линий энергообеспечения, связи. Также возможно повреждение кровли зданий, повалы деревьев.