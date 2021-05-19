Два человека пострадали из-за пылевой бури в Астраханской области

Короткая ссылка
Два человека пострадали во время сильной пылевой бури в Астраханской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Два человека пострадали из-за пылевой бури в Астраханской области
  • РИА Новости

Там отметили, что в Астрахани на молодого человека, стоявшего под балконом, упала часть кирпичной кладки здания, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в 80 км от города в селе Оранжереи на девочку упало дерево, ребёнка также доставили в больницу.

Ранее областной главк МЧС предупредил о вероятности ЧС, связанных с обрывом линий энергообеспечения, связи. Также возможно повреждение кровли зданий, повалы деревьев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить