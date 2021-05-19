На Астрахань обрушилась пылевая буря
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В Астраханском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды агентству рассказали, что наблюдается «прохождение холодного фронта».
Там отметили, что «ожидался дождь, который выразился в сильной буре».
«Работая в Астраханском гидрометцентре с 1974 года, я наблюдаю такое впервые», — сказал сотрудник.
По прогнозам синоптиков, до конца суток в области будет северо-западный штормовой ветер, порывы могут достигать 20 м/с.
Областной главк МЧС предупредил о вероятности ЧС, связанных с обрывом линий энергообеспечения, связи. Также возможно повреждение кровли зданий, повалы деревьев.
Ранее URA.RU писало, что на аппаратном совещании во главе с мэром Челябинска Натальей Котовой обсудили проблему пылевых бурь и методы борьбы с ней.