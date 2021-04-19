В Челябинске обсудили способы борьбы с последствиями пылевых бурь

На аппаратном совещании во главе с мэром Челябинска Натальей Котовой обсудили проблему пылевых бурь и методы борьбы с ней.

Об этом сообщает URA.RU.

«На дорогах по вашему поручению каждый день работали 40 поливомоечных машин и 20 пылесосов. За неделю помыто порядка 100 улиц, куплен шампунь, уборка улиц будет продолжаться», — заявил вице-мэр Челябинска Максим Куляшов.

Кроме того, он рассказал, что каждый день проходят капитальную мойку не менее 170 трамваев и 20—25 троллейбусов.

Пылевые бури в Челябинске наблюдались 18 апреля, перед этим синоптики предупредили об усилении ветра.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал качество уборки улиц в Белгороде.