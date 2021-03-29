Глава Белгородской области раскритиковал качество уборки в Белгороде

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Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что прошёл по центральным улицам Белгорода и остался недоволен его состоянием. По словам главы региона, он не нашёл следов «замечательной работы», о которой ему доложили.
Глава Белгородской области раскритиковал качество уборки в Белгороде
  • Вячеслав Гладков / © Портал органов государственной власти Ставропольского края

Запись еженедельного оперативного совещания, на котором выступал Гладков, опубликована на его странице во «ВКонтакте».

Первый заместитель главы администрации Белгорода Василий Голиков рассказал о работах по уборке города. После этого Гладков сообщил, что «был в городе, прошёлся по улицам, по центральным», а также по окраинам города.

«Не нашёл следов замечательной работы, о которой вы только что доложили. Город в мусоре, урны переполнены в парке», — сказал он.

Он порекомендовал Голикову временно пожить в центре города и обратить внимание на чистоту улиц.

Врио губернатора также отметил, что внимание нужно обратить на условия труда работников по благоустройству и на состояние инструментов, которые ломаются «при первом взятии их в руки», в том числе граблей и лопат.

«Ваши подчинённые говорят, что это всё куплено по итогам торгов», — добавил Гладков.

Вячеслав Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области указом президента Владимира Путина в ноябре 2020 года.

22 сентября глава государства принял отставку с этого поста Евгения Савченко.

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