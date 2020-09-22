Путин принял отставку губернатора Белгородской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию», — указано в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя регионального парламента, депутаты Белгородской областной думы наделили Савченко полномочиями члена Совета Федерации, утвердив его кандидатуру единогласно.

17 сентября пресс-служба губернатора Белгородской области сообщила, что Савченко принял решение о досрочном сложении полномочий.