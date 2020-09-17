Губернатор Белгородской области ушёл в отставку

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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко досрочно сложил полномочия, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Белгородской области ушёл в отставку
  • © РИА Новости / Антон Вергун

Как отмечается, он объявил об отставке в ходе рабочей встречи с руководителями органов власти региона. 

«Савченко проинформировал участников встречи о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы», — говорится в сообщении.

По словам чиновника, он написал соответствующее заявление на имя президента России Владимира Путина.

22 сентября планируется рассмотреть вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации, уточнили в пресс-службе.

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