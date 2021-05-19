Юрист рассказала об условиях выплаты пособия на детей от трёх до семи лет

Юрист Евгения Галкина рассказала об условиях выплаты пособия на детей от трёх до семи лет.

«В первую очередь, исходя из самого названия пособия, становится ясно, что заявление на предоставление детских дотаций могут подать лишь те родители или усыновители, в семье которых имеется ребёнок или несколько детей в возрасте от трёх до семи полных лет», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если ребёнок младше трёх лет, то его семья может запросить материальную помощь, но это будет уже другой вид пособия. Если ребёнок старше семи, то социальные дотации на него уже не положены, уточнила Галкина.

Ещё одно требование — родители либо усыновители должны являться гражданами России и постоянно проживать на территории страны.

«При этом если семья имеет счастье воспитывать сразу несколько ребятишек указанного возраста, то выплаты назначаются на каждого из них. Если все эти условия учтены и выполнены, заявитель будет ежемесячно получать установленную сумму выплат вплоть до того, как ребёнку исполнится семь лет», — сказала юрист.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье оценили меры поддержки семей с приёмными детьми.