Детские технопарки «Москва» и «Мосгормаш» проведут мастер-классы для подростков

Детские технопарки «Москва» и «Мосгормаш» разработали мастер-классы для подростков в рамках проекта «Навыки будущего».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, до конца 2021 года предусмотрено более 600 мероприятий, в том числе тренинги, деловые игры, квесты, воркшопы, хакатоны.

«Теперь к числу спикеров и экспертов проекта присоединились и преподаватели детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш». Они проведут занятия на такие темы, как создание прототипов для печати на 3D-принтере, 3D-сканирование, 2D-скетчинг, наноматериалы, умный дом, сборка солнечной батареи, дроны будущего, геоинформатика в медиасфере, виртуальный мир роботов и человек в космосе», — сообщил Фурсин.

Занятия рассчитаны на детей старше 14 лет. Продолжительность — один час. Проходить мастер-классы будут в конгресс-центре Московского технического университета связи и информатики, Первом московском образовательном комплексе и Московском финансово-юридическом университете.

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