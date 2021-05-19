Власти Москвы обсудили готовность города к проведению ЕГЭ
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.
Участие в экзамене примут 67 926 выпускников школ 2021 года, 16 765 выпускников прошлых лет, обучавшихся по программе среднего профессионального образования или в иностранных образовательных организациях, а также 2331 человек, завершивший освоение образовательной программы по учебному предмету.
Для участия в государственной итоговой аттестации зарегистрировались более 94,5 тыс. учащихся.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.