В Москве утвердили проект продления Арбатско-Покровской линии в сторону района Гольяново

Короткая ссылка
Утверждён проект продления Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена в сторону района Гольяново.
В Москве утвердили проект продления Арбатско-Покровской линии в сторону района Гольяново
  • © Проектное решение

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на портал мэра и правительства.

Соответствующее постановление мэр Сергей Собянин подписал в ходе заседания президиума столичного правительства. Протяжённость участка от станции «Щёлковская» до станции «Гольяново» составит 2,6 км. Отрезок продолжат под Уральской и Уссурийской улицами, передаёт сайт «Москва 24».

Конечную станцию предполагается расположить в жилой зоне на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. У «Гольяново» будет два вестибюля, совмещённых с подземными переходами и выходом на обе стороны Уссурийской улицы.

Проект также предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории.

Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции «Поклонная» Киевского направления Московской железной дороги, которая станет частью МЦД-4.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить