В Москве утвердили проект продления Арбатско-Покровской линии в сторону района Гольяново

Утверждён проект продления Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена в сторону района Гольяново.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на портал мэра и правительства.

Соответствующее постановление мэр Сергей Собянин подписал в ходе заседания президиума столичного правительства. Протяжённость участка от станции «Щёлковская» до станции «Гольяново» составит 2,6 км. Отрезок продолжат под Уральской и Уссурийской улицами, передаёт сайт «Москва 24».

Конечную станцию предполагается расположить в жилой зоне на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. У «Гольяново» будет два вестибюля, совмещённых с подземными переходами и выходом на обе стороны Уссурийской улицы.

Проект также предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории.

Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции «Поклонная» Киевского направления Московской железной дороги, которая станет частью МЦД-4.